POL-PIKIR: PKW Überschlag auf B421

Simmertal/B421 (ots)

Am 25.08.2019, gegen 21:10 Uhr kam es auf der B421 Simmertal in Höhe des Campingplatzes Haumühle zu einem Verkehrsunfall. Gemäß der Spuren - und Schadenslage kam ein blauer Opel Astra, welcher zum Unfallzeitpunkt mit 4 männlichen Personen war, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskruve zunächst leicht von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der PKW und blieb mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Alle 4 Insassen blieben hierbei unverletzt. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte erfahren werden, dass das Unfallfahrzeug vor dem Unfall beobachtet werden konnte, wie es mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und unter anderem das Rotlicht einer Baustellenampel missachtete. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die B421 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Weitere Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

