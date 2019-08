Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unglücksfall auf Draisinenstrecke

Odernheim am Glan (ots)

Am 25.08.2019, ca. 18:25 Uhr, kam es auf der Draisinenstrecke in Odernheim am Glan zu einem Unglücksfall mit Personenschaden. Ein 54 jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach, der mit einer Gruppe die Draisinentour von Altenglan nach Staudernheim fuhr, fiel aus bislang ungeklärter Ursache hinten von der Draisine. Die dahinter fahrende Draisine habe direkt eine Vollbremsung eingeleitet, konnte jedoch nicht verhindern, dass der im Gleisbett liegende Mann teilweise überrollt wurde. Der Überrollte erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen multiple und zum Teil schwere Quetschungen / Prellungen und Hautabschürfungen. Die Verletzungen seien nach Angaben der Rettungskräfte nicht lebensbedrohlich. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell