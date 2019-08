Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zwei Unfälle auf L376 mit Krädern, eine Person verletzt

Bärweiler (ots)

Am heutigen Sonntag, 25.08.19 gegen 12:40 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorrädern auf der L376 bei Bärweiler. Hierbei befuhr ein 31-jähriger mit seinem PKW die L376 von Bärweiler kommend in Richtung Meddersheim. Dort geriet er über die Mittelspur der Fahrbahn. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste hierauf ausweichen, sodass ein weiterer dahinter fahrender Kradfahrer mit dem vor ihm bremsenden Krad kollidierte. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Bei einem weiteren Vorfall wenige Meter weiter in Richtung Meddersheim kam es fast zeitglich zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier geriet ein 26-jähriger Mann mit seinem Krad in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, beim Abbremsen ins Rutschen. Nachdem er mit seinem Kraftrad über den Aspalt rutschte, blieb er in der angrenzenden Böschung liegen. Der Kradfahrer wurde an seinem Knöchel verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 2000 Euro.

