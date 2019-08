Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zahn ausgeschlagen

Meddersheim (ots)

Auf dem Meddersheimer Weinfest wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 02:20 Uhr ein 29-jähriger Besucher auf 2 junge Männer aufmerksam, die sich in der Naheweinstraße unweit des dort aufgestellten Toilettenwagens heftig stritten. Als der 29-Jährige dazwischengehen und die Streithähne trennen wollte, erhielt er von einem der Beiden unvermittelt einen Schlag auf den Mund. Hierbei brach ein Schneidezahn ab, so dass der Mann in einer Spezialklinik behandelt werden musste. Der Schläger entfernte sich von der Örtlichkeit. Zeugen oder anderweitig Beteiligte des Geschehens mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell