Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugenhinweise zu Unfallverursacher gesucht!

Monzingen, Kirbachstraße (ots)

Vergangenes Wochenende (17.08./18.08.2019) ereignete sich in der Kirbachstraße von Monzingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Pritschenwagenfahrer beschädigte hier mit seinem Fiat mehrere Obstbäume und Teile Straßenbefestigung. Letztendlich kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und im Buschwerk neben der Fahrbahn zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Seinen Fiat ließ er vorerst zurück. Dieser wurde sodann von einem Zeugen in Unfallendposition fotografiert. In einem unbeobachteten Moment schaffte es der vermeintliche Unfallverursacher jedoch das Unfallfahrzeug von der Unfallstelle abzuschleppen. Während der Halter aufgrund des Beweisfotos feststeht laufen die Ermittlungen zum Unfallverursacher noch.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell