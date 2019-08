Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sobernheim (ots)

Unfallverursacher wollte von der Haystraße in Bad Sobernheim in den dort befindlichen Kreisverkehr einfahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Unfallgegnerin. Diese will einen Zusammenstoß vermeiden und lenkt dazu in den Gegenverkehr wo sie mit einem Lkw kollidiert. Die Fahrzeuginsassen des Pkw werden leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

