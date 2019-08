Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht Mühlenweg Kirn

Kirn (ots)

Am 19.08.19, um 11.30h meldet ein Anwohner des Mühlenweges 19 in Kirn, dass seine Grundstücksmauer beschädigt wurde. Vermutlich sei ein Lieferanten-Lkw des Krankenhauses im Laufe des Morgens gegen die Mauer gestoßen. Dieser habe die Örtlichkeit verlassen ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter: 06752-1560

