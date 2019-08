Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: An Cabrio vorbeigeschrammt

Kirn (ots)

Am Sonntag wurde im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 15:00 Uhr ein im Wörther Weg geparkter Opel Astra Cabrio an der Beifahrerseite beschädigt. Den Spuren nach dürfte der Schaden von einem vorbeifahrenden Fahrrad verursacht worden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

