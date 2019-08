Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus und Brandstiftung an "Youngtimern"

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag wurde kurz nach 10:00 Uhr ein Anwohner der Steinhardter Straße auf ein brennendes Fahrzeug aufmerksam. Es handelt sich um einen abgemeldeten schwarzen Porsche 924 (sogenannter Youngtimer), welcher entlang der privaten Zufahrt von der Steinhardter Straße zur ehemaligen Ziegelbrennerei abgestellt ist. Vor dem Porsche ist ein ebenfalls abgemeldeter blauer VW Golf II abgestellt. An diesem wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür mutwillig zertrümmert. Beide Pkw stehen zu Restaurationszwecken bereits seit 4 Jahren an der Örtlichkeit. Kurz vor Entdeckung des Brandes wurden 3 Jugendliche (ein Junge mit kurzen lockigen blonden Haaren und zwei Mädchen) in der Nähe der Fahrzeuge gesehen. Eines der Mädchen soll einen auffälligen pinkfarbenen Kapuzenpullover getragen haben. Der Brand konnte von der Bad Sobernheimer Feuerwehr gelöscht werden, diese war mit 10 Kräften ausgerückt. Der VW Golf wurde von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn, die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

