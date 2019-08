Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Taxifahrer verprügelt

Kirn (ots)

Am Sonntag gerieten kurz vor 06:00 Uhr drei junge Männer auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem Taxifahrer in Streit, als sie vehement von ihm forderten, nach Hause gefahren zu werden. Dies lehnte der 24-Jährige jedoch ab, da seine Schicht zu Ende war. Er verwies die Heranwachsenden auf ein anderes Taxi. Schließlich schlugen die Männer auf den 24-Jährigen ein und entfernten sich fußläufig. Die Täter konnten wenig später von der Polizei am August-Bebel-Platz angetroffen werden. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und zwei 19-Jährige, die in der Kirner Region wohnen und der Polizei nicht unbekannt sind. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Taxifahrer musste sich aufgrund seiner nicht unerheblichen Verletzungen in die Ambulanz des örtlichen Krankenhauses begeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell