POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Gartenbank. Zeugen gesucht.

Kirn, Niederberg (ots)

In der Nacht vom 02.08.2019 auf den 03.08.2019 entwendeten bis dato unbekannte Täter eine Gartenbank mit gusseisernen Wangen vom Niederberg in Kirn. Anschließend beschädigten sie diese, indem sie die Wangen von den Sitzlatten abbrachen. Danach warfen sie die Bank in ein nahegelegenes Gebüsch. Hier wurde sie nun von einer aufmerksamen Anwohnerin aufgefunden, welche sodann den 41-jährigen Geschädigten hierüber informierte. Dieser erstattete wiederum Anzeige wegen Sachbeschädigung. Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder jede andere Dienststelle erbeten.

