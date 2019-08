Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchter Diebstahl von

aus Pferdeanhänger. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Seesbach, Hauptstraße (ots)

In der Nacht vom 09.08.2019 auf den 10.08.2019 wurde auf einem Reiterhof in Seesbach ein Pferdeanhänger angegangen. Durch bis dato unbekannten Täter wurde die Tür der Sattelkammer des Anhängers aufgebrochen. Hierzu wurde das Schloss der seitlichen Anhängertür durchstoßen. In der Sattelkammer befanden sich jedoch keinerlei Gegenstände. Ferner wurde die Sicherungskette der Handbremse durchtrennt. Der Anhänger konnte hierdurch jedoch nicht entwendet werden, da die Schließeinrichtung der Anhängerkupplung verschlossen war. Der Halterin entstand dennoch ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern vorliegend noch an. Hinweise werden an die Polizei in Kirn unter der 06752/1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell