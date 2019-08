Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht. Zeugen gesucht!

Kirn, Kallenfelser Straße/Wörther Weg (ots)

Am Vormittag des 10.08.2019 erstattete ein 70-jähriger Ford Fahrer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer war dem 70-jährigen gegen die hintere rechte Tür seines Fahrzeuges gefahren und hatte sich anschließend unerkannt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Tatörtlichkeit liegt entweder auf dem Parkplatz des EDEKA in der Kallenfelser Straße oder im Wörther Weg von Kirn. Als Tatzeitraum gab der Geschädigte den 09.08.2019 09:30 Uhr bis zum 10.08.2019 09:00 Uhr an. Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

