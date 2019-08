Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Fahrzeug. Wer kann Täterhinweise geben?

Kirn, Sulzbacher Straße (ots)

Am 09.08.2019 zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr wurde ein in der Sulzbacher Straße von Kirn abgestellter Fiat beschädigt. Bis dato unbekannter Täter riss den Heckscheibenwischer des Fahrzeugs ab und beschädigte zudem noch den linken Außenspiegel. Dem 54-jährigen Halter entstand so ein Schaden von circa 300 Euro. Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder jede andere Dienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell