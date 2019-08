Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte mit Zielrichtung Spielautomaten

Bad Sobernheim, Großstraße (ots)

Am 06.08.2019 gegen 03:25 Uhr hebelten zwei bis dato unbekannte Täter den Hintereingang einer Gaststätte in Bad Sobernheim auf. Durch einen Flur gelangten sie so in den Schankraum. Hier gingen sie dann gezielt mehrere Spielautomaten an. Aus diesen entwendeten sie Banknoten und den Münzspeicher. Nach nur kurzer Tatphase verließen sie den Tatort durch öffnen eines Fensters zur Großstraße hin. Dort stiegen sie zu einem weiteren Täter in einen dunklen älteren Ford und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Ford waren Kennzeichen mit der Ortskennung KUS angebracht. Die Fluchtphase wurde von einem Anwohner beobachtet, welcher dann auch die Polizei verständigte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bis dato ohne Erfolg. Der Eigentümer schätzt den Schaden derzeit auf bis zu 10.000 EUR. Die Spurensicherung und Auswertung dauert noch an.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

