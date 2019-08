Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall

Kirn (ots)

Am Freitagabend des 02.08.2019 gegen 21:55 Uhr kam es in der Straße "Hedwigsgärten" zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Führer eines sogenannten Trikes fuhr aufgrund unzureichenden Abstands einem vorausfahrenden Mercedes hinten auf. Der 19-jährige Mercedes-Fahrer musste an einem Zebrastreifen anhalten, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

