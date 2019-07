Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Winterburg (ots)

Am Vormittag des 30.07.2019 zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr beschädigte ein 68-Jähriger mit seinem Renault die aus Pflanzsteinen erbaute Grundstücksbegrenzung eines Anwesens in der Mühlenstraße. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher 100 Meter weiter, um hier seinen beschädigten Vorderreifen zu wechseln. Danach entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Zuge der angestoßenen Ermittlungen konnte der Fahrer samt Unfallfahrzeug ausfindig gemacht werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. An der Grundstückbegrenzung entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

