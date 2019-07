Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Pkw

Odernheim am Glan (ots)

Am 27.07.19 um 05.00h, wurde vor dem Anwesen Maxdorf 55 in Odernheim am Glan eine dreiköpfige Personengruppe dabei beobachtet, wie sie sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Als die drei Personen von einer Anwohnerin angesprochen wurden flüchteten diese. Bei den drei Personen habe es sich um Jugendliche gehandelt. Eine genauere Beschreibung sei nicht möglich gewesen. Eine durchgeführte Fahndung nach den Personen verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter: 06752-1560

