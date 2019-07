Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde am Donnerstag ein auf dem Parkplatz zwischen Steinweg und rechter Hahnenbachstraße abgestellter blauer BMW Kombi durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell