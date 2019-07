POL-PIKIR: Frontal gegen Baum geprallt

Polizeiinspektion Kirn

Am Mittwoch um 19:35 Uhr befuhr ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet mit einem Nissan-SUV den Westring (Landesstraße 182)aus Richtung des Verkehrskreisels kommend in Richtung Kallenfels. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers geriet der Pkw im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe des dortigen Steinmetzbetriebes auf die Gegenspur, kam dort von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 67-jährige Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum musste durch einen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gefällt werden, hierfür war eine kurzfristige Fahrbahnsperrung notwendig.

