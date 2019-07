Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Hausfriedensbruch

Grober Unfug

Kirn (ots)

Am Mittwochnachmittag verschaffte sich eine noch unbekannte Person Zutritt zum Grundstück einer Doppelhaushälfte in der Josef-Görres-Straße und leitete durch die unverschlossene Terrassentür mit einem Gartenschlauch Wasser in das Wohnzimmer. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

