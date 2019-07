Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Haustür mutwillig beschädigt

Kirn (ots)

In der Nacht von Samstag 20.07.19 auf Sonntag haben unbekannte Täter eine Haustür in der Obersteiner Straße in Kirn beschädigt. Am dortigen Eissalon wurden die Glaselemente der Tür vermutlich durch Treten absichtlich kaputt getreten. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Hinweise zur Tat oder Täter bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

