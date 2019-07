Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl

Sachbeschädigung

Kirn (ots)

In der Nacht zum Sonntag traf eine Polizeistreife gegen 01:20 Uhr in Kirn in der Bahnhofstraße 2 junge Männer (jeweils 17 Jahre alt) an, die einen Einkaufswagen sowie einen Tisch und das Schild eines Mietparkplatzes bei sich hatten. Es stellte sich heraus, dass der Einkaufswagen und der Tisch vor dem Einkaufszentrum in der Kallenfelser Straße entwendet worden waren. Das Schild samt Pfosten stammte vom Parkplatz des Fitnesscenters im Steinweg. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um 03:35 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Randalierer auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum zugange sei. Diesmal warf ein 19-Jähriger Tische und Stühle umher. Hierdurch entstanden diverse Schäden. Auch der 19-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

