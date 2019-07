Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwere Verletzungen nach Hundebiss

Simmertal (ots)

Am 19.07.2019 gegen 22.45 Uhr spazierten zwei Personen mit einem angeleinten Hund durch die Ortslage Simmertal. Einer der Spaziergänger wurde plötzlich von einem frei laufenden, größeren Hund angefallen und mehrfach gebissen. Die Bissverletzungen waren derart schwer, dass ein Notarzt hinzugerufen und der 72jährige Verletzte in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der große Hund in einem unbeobachteten Moment die Haustür eigenständig geöffnet und ist auf die Straße gelaufen, wo er offensichtlich auf die beiden Spaziergänger und deren Hund traf. Gegen den 55jährigen Hundehalter bzw. die Aufsichtsperson wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.

