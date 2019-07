Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Touristeninformationsschild

Kirn (ots)

bereits in der Zeit zwischen dem 01. bis 15.07.2019 wurde in der Linke Hahnenbachstraße, im Bereich der dortigen Fußgängerbrücke, ein Informationsschild für Touristen samt Pfosten entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

