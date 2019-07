Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mit Promille gestürzt

Hochstetten-Dhaun (ots)

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstag gegen 13:20 Uhr im Kellenbachtal auf der Bundesstraße 421 aus Richtung Heinzenberg kommend in Richtung Simmertal unterwegs, als er kurz nach der Abfahrt Brauweiler zum Sturz kam. Bei Eintreffen der Polizeistreife vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Er hatte sich infolge des Sturzes mittelschwere Blessuren zugezogen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den 71-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

