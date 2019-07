Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneute illegale Altreifenentsorgung

Seesbach (ots)

Innerhalb der letzten Tage kam es in der Gemarkung Seesbach südlich der L 230 an einem Feldweg Richtung Gonratherhof zur Ablagerung einer erheblichen Menge von Altreifen. In diesem Zusammenhang wurde am vergangenen Montag unweit der Örtlichkeit ein weißer Kastenwagen mit grauem Anhänger beobachtet. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270) entgegen.

