Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt

bad Sobernheim, B41 (ots)

Am 17.07.2019 gegen 16.15 Uhr fällt der Streife auf der B41 zwischen Bad Sobernheim und der Abfahrt Nußbaum ein am rechten Fahrbahnrand stehender PKW auf. Die Fahrerin verrichtete augenscheinlich ihre Notdurft im angrenzenden Straßengraben. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der 58jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung der Polizisten vor Ort, so dass gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde auch der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell