Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwerst verletztem Fahrzeugführer

Nahebrücke Staudernheim (ots)

Am 15.07.2019 gegen 00:22 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ford Focus Fahrer die Ortslage von Staudernheim in Fahrtrichtung Odernheim. Kurz vor der Nahebrücke kam der Fahrer mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er eine Leitplanke und stieß letztendlich gegen die steinerne Brüstung der Brücke. Durch den Zusammenstoß wurde der 21-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die verständigte Feuerwehr konnte ihn, unter medizinischer Betreuung durch einen Notarzt und die Rettung, aus seinem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde der Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er innere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche. Der entstandene Sachschaden dürfte im oberen vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

