Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Graffiti an Bushaltestelle; Zeugen gesucht!

Oberhausen bei Kirn, Soonwaldstraße (ots)

In der Nacht vom 11.07.2019 auf den 12.07.2019 kam es an einer Bushaltestelle in Oberhausen bei Kirn zu einer Sachbeschädigung. Bis dato unbekannter Täter hatte das Wartehäuschen großflächig mit einem Graffiti versehen. Die Reinigungskosten werden sich wohl im dreistelligen Bereich befinden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 06752/1560.

