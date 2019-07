Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Kirn, Bahnhofstraße (ots)

Am 11.07.2019 gegen 15:35 Uhr musste eine PKW Fahrerin am Fußgängerüberweg zur Übergasse in Richtung Bahnhof verkehrsbedingt anhalten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Dies erkannte eine nachfolgende 16-jährige Mofa-Fahrerin zu spät, fuhr auf den stehenden PKW auf und stürzte anschließend. Hierbei verletzte sie sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

