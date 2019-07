Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl einer Schütte

Kirn (ots)

Am 08.07.2019 in der Zeit zwischen 09:00 und 11:30 Uhr wurde eine vor dem Geschäft Elektro Jacoby in der Nahegasse in Kirn eine Schütte entwendet. Bei der Schütte handelt es sich um einen Flechtkorb in einem Metallgestell. In der Schütte befanden sich Gegenstände (Bücher etc.) die sich Kunden und Passanten kostenlos mitnehmen dürfen. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

