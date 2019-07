Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bild-Infos

Download

Oberhausen bei Kirn, K5 (ots)

Am 06.07.2019 um 20.15 Uhr befuhr der 24jährige Fahrer eines PKW Opel Astra die K 5 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn. Der 38jährige Fahrer eines Citroen Berlingo befuhr die K 5 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer scharfen Rechtskurve am Ortseingang Oberhausen kam der Fahrer des Opels aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich Alkoholeinfluss nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Citroen zusammen. In dem Citroen befand sich eine vierköpfige Familie, darunter zwei Kleinkinder im Alter von 2 und 5 Jahren. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden zumindest leicht verletzt. Im Opel Astra befand sich neben dem Fahrer noch ein 1jähriges Kleinkind. Auch das einjährige Kind und der Fahrer des Opel wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurden auch zwei Grundstücksmauern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 22.000 Euro. Neben der Polizei Kirn waren auch die Feuerwehren Oberhausen und Hennweiler mit insgesamt 23 Mann sowie vier Krankenwagen im Einsatz. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell