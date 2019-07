Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bad Sobernheim, Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung

Kirn (ots)

Am 06.07.2019 gegen 14.50 Uhr wird ein Flächenbrand auf einem ehemaligen Sportplatz bei Bad Sobernheim gemeldet. Der Sportplatz wird mittlerweile als Paintballfeld genutzt. Offenbar geriet während des Schießbetriebes auf dem Gelände die trockene Wiese in Brand. Das Feuer dehnte sich schnell auf etwa 200 Quadratmeter aus. Durch den Eigentümer der Anlage wurden sofort erste Löschversuche eingeleitet. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr Bad Sobernheim gelöscht werden. An mehreren aufblasbaren Sichtschutzwänden der Einrichtung entstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrages. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

