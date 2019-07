Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schubkarre entwendet - Auf frischer Tat ertappt

Odernheim am Glan (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Polizeistreife gegen 00:30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der im Bereich der Straßenbaustelle in der Hauptstraße eine Schubkarre vor sich herschob. Schnell stellte sich heraus, dass er das Arbeitsgerät soeben von der Baustelle entwendet hatte. Der 29-Jährige war direkt geständig und brachte die Schubkarre wieder an den ursprünglichen Standort zurück. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

