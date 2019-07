Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: 2 Smartphones und Laptop geraubt

Kirn (ots)

Am 02.07.2019, gegen 18.20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Dhauner Straße zu einem Raubdelikt. Der spätere Täter (37 J.) hielt sich in der Wohnung des späteren Geschädigten (33 J.) auf. Beide kennen sich flüchtig und man habe am Anfang lediglich wegen einer anderen Streitigkeit diskutiert. Dann sei der 37-jährige plötzlich auf den Geschädigten los, habe ihn umgehauen und habe weiter auf ihn eingeschlagen. Hierbei habe der Täter dem Geschädigten das Smartphone abgenommen und eingesteckt. Im weiteren Verlauf habe sich der Täter unter Androhung weiterer Gewalt das Smartphone der 19- jährigen Freundin des Geschädigten aushändigen lassen. Zudem habe er sich noch einen Laptop geschnappt, habe dann die Wohnung verlassen und sei in grobe Richtung Innenstadt geflüchtet. Der Täter ist namentlich bekannt, konnte aber im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Gegen den Beschuldigten, welcher bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell