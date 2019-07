Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW an Fahrbahnrand touchiert

Kirn (ots)

Am heutigen Dienstag 02.07.19 gegen 13:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Obersteiner Straße in Kirn. Dabei befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Obersteiner Straße in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Dort touchierte der Unfallverursacher mit seinem Beifahrerspiegel einen weißen VW Transporter, der in der Obersteiner Straße am Straßenrand parkte. Es kam dabei vermutlich zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Aufgrund des Spurenbildes vor Ort wird derzeit davon ausgegangen dass der Unfallverursacher den Unfall bemerkte und die Splitter und Fahrzeugteile an der Unfallstelle beseitigte. Daraufhin verließ er die Unfallstelle ohne sich um den Schaden am weißen VW zu kümmern. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei Kirn unter Tel.: 06752-1560.

