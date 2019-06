Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht auf Parkplatz

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Am Freitag 28.06.2019 wurde im Zeitraum von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kirn, Kallenfelser Straße ein geparkter PKW Mazda 3 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ein- / oder Ausparken am Radlauf hinten rechts beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06752/1560 an die Polizei in Kirn erbeten.

