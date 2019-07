Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrraddiebstahl

Kirn (ots)

In der Zeit vom 28.06.2019, 23:30 bis 29.06.2019, 01:50 Uhr wurde in der Kallenfelser Straße, gegenüber der Kirner Brauerei ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Es handelte sich um ein E-Bike im Wert von 1300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

