Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht unter Alkoholeinfuß

Bad Sobernheim/B41: (ots)

Am 29.06.2019, gegen 02:40 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf, dass sie wahrscheinlich gesehen habe, wie sich ein PKW auf der Gegenfahrbahn überschlagen habe. Noch während des Notrufs fuhren die Zeugen die Strecke nochmals ab, konnten aber keinen PKW sehen. Die kurz darauf eingetroffene Streife der Polizei in Kirn konnte den verunfallten PKW neben der B41 (Höhe Steinhardt) in einem Hang auf der Seite liegend feststellen. Der Spurenlage nach fuhr der PKW (silberner Golf mit BIR - Kennzeichen) von Bad Sobernheim in Richtung Bad Kreuznach, geriet auf die Leitplanke und überschlug sich in der Folge, wobei er neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Der PKW war verschlossen, und es waren keine Personen zu sehen bzw. im Fahrzeug. Bei der anschließenden Nachsuche konnte eine männliche Person festgestellt werden, die versuchte sich zu verstecken. Aufgrund des Verletzungsbilds war davon auszugehen, dass es sich hierbei um den Fahrer des Wagens handelte. Die angetroffene verletzte Person war alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Die verletzte Person wurde zur weiteren Untersuchung in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Das verunfallte Fahrzeug musste von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden. Der 44 - jährige aus Baumholder gab an, dass jemand den er erst kennengelernt habe den Wagen gefahren habe. Bislang sprechen die Indizien allerdings eher dafür, dass er selbst Fahrer des Wagens war. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen denen der PKW z.B. schon vor dem Unfall aufgefallen ist melden dies bitte der Polizei in Kirn unter 06752-1560.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell