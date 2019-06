Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW mutwillig zerkratzt

Kirn (ots)

Am heutigen Freitag wurde in der Zeit von 07.20 Uhr bis 12:00 Uhr ein PKW in der Kösliner Straße beschädigt. Dieser wurde durch eine Schülerin der Berufsschule dort geparkt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten dann vermutlich mit einem metallischen Gegenstand mehrfach den Lack auf der Fahrerseite des schwarzen Opel Corsa. Der Sachschaden dürfte sich auf 1000 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

