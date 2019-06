Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht nach Kraftfahrzeugdiebstahl

Langenthal / Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen 24.06.2019 gegen 12:50 Uhr kam es im Langenthaler Steinbruch zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes benutzte die Einfahrt des Steinbruches um sein Fahrzeug zu wenden. Beim Wiedereinfahren in die L229 kollidierte der Mercedes mit der Beifahrerseite eines vorbeifahrenden Seat Ibiza. Der Mercedes verlor beim Zusammenstoß seinen Stoßfänger und das vordere Kennzeichen. Der Fahrer entfernte sich jedoch mitsamt des schwer beschädigten Fahrzeuges in Richtung Daubach / Eckweiler unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Polizeiliche Ermittlungen an der Halteradresse ergaben, dass der Mercedes zuvor in Bad Sobernheim entwendet worden war. Gegen 15:45 Úhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Kirn. Dieser hatte das stark beschädigte Fahrzeug beim Heu machen auf einem Feldweg entdeckt. Nach Angaben von Zeugen handelt es sich bei den Insassen des flüchtenden Mercedes um vermutlich 2 junge Männer. Zeugen die weitere sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht oder gar des Kraftfahrzeugdiebstahls geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752 - 1560 in Verbindung zu setzen. Auch werden Personen, welche dort Anhalter mitgenommen haben könnten, gebeten dies mitzuteilen.

