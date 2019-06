Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

B41, AS Nußbaum (ots)

Am Morgen des 24.06.2019 gegen 05:20 Uhr ereignete sich auf der B41 in Höhe der Anschlussstelle Nußbaum eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte vermutlich Teile seiner Ladung verloren, welche sodann auf der Fahrbahn lagen. Eine 36-jährige Skoda Fahrerin konnte im Folgenden einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise auf den Verlierer und letztendlich Unfallverursacher werden an die PI Kirn unter der 06752/1560 erbeten.

