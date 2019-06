Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Gartengrills

Oberhausen bei Kirn (ots)

In der Woche von Montag dem 17.06 bis Samstag den 22.06 wurde in Oberhausen in der Straße Steinacker ein selbstgebauter Gartengrill entwendet. Der Gartengrill ist einem VW-T1 Bus nachempfunden (1,30 Meter breit: 70 cm Durchmesser). Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

