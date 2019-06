Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Pkw in Brauweiler

Brauweiler (ots)

Der Geschädigte stellte seinen Pkw zwischen dem 21.06.19; 18.00h und dem 23.06.19; 10.00h auf dem Zufahrtsweg zum Hochbehälter in Brauweiler ab. In dieser Zeit wurde der Pkw auf der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise auf einen Verursacher liegen bis dato nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

