Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun, Alte Straße (ots)

Am Abend des 19.06.2019 parkte ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer seinen Dacia am rechten Fahrbahnrand der Alten Straße in Hochstetten-Dhaun. Als er am 20.06.2019 sein Fahrzeug gegen 08:00 Uhr erneut aufsuchte musste er feststellen, dass ihm ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06752-1560 oder der Emailadresse pikirn@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

