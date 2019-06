POL-PIKIR: Großbrand einer Lagerhalle

Polizeiinspektion Kirn

Großbrand einer Lagerhalle

Bad Sobernheim (ots)

Am 20.06.2019, um 08.13 Uhr wurde ein Brand mit starker Rauchentwicklung bei einem PVC-verarbeitenden Industriebetrieb in Bad Sobernheim gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Polizei Kirn können bei der Anfahrt schon aus kilometerweiter Entfernung eine große schwarze aufsteigende Rauchsäule feststellen. Bei Eintreffen vor Ort waren erste Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Bad Sobernheim bereits mit Löscharbeiten zu Gange. Die FFW Bad Sobernheim alarmierte in der Folge nach, sodass durch Hinzuziehung umliegender Wehren letztlich ca. 150 Kräfte der FFW im Einsatz waren. Nach fast 2 stündigen Löscharbeiten konnten die Kräfte der FFW durch Einsatz von Schaum den Brand weitestgehend eindämmen. Glutnester müssen im Anschluss noch bekämpft werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Löscharbeiten bis in den späten Nachmittag ziehen werden. Die Warndurchsagen via Radio und per Lautsprecherdurchsagen, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollen, erfolgten vorsorglich. Zwei Messfahrzeuge Katastrophenschutzes führten im Stadtgebiet Bad Sobernheim Luftmessungen durch, wobei keine schädlichen Luftbelastungen festgestellt werden konnten. Nach Angaben des Geschäftsführers wurden in der Lagerhalle Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, Holzmehl, PVC Granulat und Polypropylen gelagert. Die Anwesenden Mitarbeiter sowie der Geschäftsführer waren rechtszeitig in Sicherheit. Hinweise auf Verletzte Personen liegen derzeitig nicht vor. Der Sachschaden liegt nach ersten vorsichtigen Schätzungen im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeitig noch unklar.

