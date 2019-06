Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auto gegen Felsen

B41/Bärenbach (ots)

Am 19.06.2019, gegen 11:30 Uhr befuhr eine 21 - jährige aus der VG Herrstein mit ihrem PKW die B41 aus Richtung Fischbach kommend in Richtung Kirn. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt sie aus bislang ungeklärten Umständen, nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Randstreifen. Sie versucht den Wagen wieder nach links zu lenken, geriet dann kurz auf die Gegenfahrbahn, wobei es nur knapp nicht zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden PKW gekommen ist. Die junge Fahrerin lenkt ihren Wagen wieder nach rechts, kommt in der Folge von der Fahrbahn ab, wobei der PKW durch den Straßengraben rollt und letztlich mit nur geringer Geschwindigkeit gegen einen Felsen stößt und zum Stehen kommt. Die Verunfallte wurde glücklicherweise nicht verletzt, wurde aber vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht. Der verunfallte PKW musste abgeschleppt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

