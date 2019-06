Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn, Parkplatz "Alte Kellerei" (ots)

Am 18.06.2019 im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der "Alten Kellerei" in Kirn, Kallenfelser Straße 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken den ordnungsgemäß geparkten, schwarzen PKW BMW Touring. An diesem PKW entstand massiver Schaden im Heckbereich links. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 3500 Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

