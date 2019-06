Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Kirn (ots)

Am 17.06.2019 gegen Mittag befuhr ein 13jähriges Kind mit seinem Fahrrad einen befestigten Feldweg von Oberhausen in Richtung Kirn. Dort wurde er von hinten von einem Pkw (vermutlich schwarzer SUV) touchiert und kam zu Fall. Dabei zog sich das Kind mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Der Fahrzeugführer entfernte sich in Richtung Kirn. Hinweise auf den Unfallverursacher an die Polizei Kirn: 06752-1560

